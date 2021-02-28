По информации РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем -9 градусов, ночью -12. -2 градуса ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. В Актау будет облачно, днем два градуса тепла, ночью до 5 градусов мороза. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит -8 градусов, ночью -12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.