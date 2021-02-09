По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем -6 градусов, ночью до 18 градусов мороза. В Атырау днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью ожидается снег, -10 градусов. Актобе днем ожидается снег, -11 градусов, ночью столбик термометра опустится до -27 градусов. В Актау днем 10 градусов выше нуля, ночью дождь, +2 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.