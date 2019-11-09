Погода на 10 ноября

На западе Казахстана ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +8, ночью -4 градусов. 10 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау ожидается погода без осадков. Днем +15 градусов, ночью +7. 6 градусов тепла прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью здесь похолодает до -6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.