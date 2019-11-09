Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 10 ноября

На западе Казахстана ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +8, ночью -4 градусов. 10 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау ожидается погода без осадков. Днем +15 градусов, ночью +7. 6 градусов тепла прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью здесь похолодает до -6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 10 ноября
На западе Казахстана ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. 
По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +8, ночью -4 градусов. 10 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау ожидается погода без осадков. Днем +15 градусов, ночью +7. 6 градусов тепла прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью здесь похолодает до -6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article