Погода на 10 октября

На Западе Казахстана сохранится погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью +3 градуса. 15 градусов тепла ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днем +20 градусов, ночью +10. В Актобе ожидается дождь. Днем +13 градусов, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.