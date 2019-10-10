Погода на 11 октября

На западе Казахстана сохранится погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью +2. 18 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью температура опустится до +7 градусов. Переменная облачность прогнозируют синоптики в Актау. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью +10. 13 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью +3 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.