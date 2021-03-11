Погода на 12 марта

На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -12 градусов, ночью столбик термометра опустится до -24 градусов. В Атырау без осадков, днем -6 градусов, ночью до 15 градусов мороза. В Актобе днем 17 градусов ниже нуля, ночью -27 градусов. В Актау днем -3 градуса, ожидается снег. Ночью до 5 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.