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Социум

Погода на 12 марта

На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -12 градусов, ночью столбик термометра опустится до -24 градусов. В Атырау без осадков, днем -6 градусов, ночью до 15 градусов мороза. В Актобе днем 17 градусов ниже нуля, ночью -27 градусов. В Актау днем -3 градуса, ожидается снег. Ночью до 5 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 12 марта
На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков.
Погода на 28 декабря
Погода на 28 декабря
По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -12 градусов, ночью столбик термометра опустится до -24 градусов. В Атырау без осадков, днем -6 градусов, ночью до 15 градусов мороза. В Актобе днем 17 градусов ниже нуля, ночью -27 градусов. В Актау днем -3 градуса, ожидается снег. Ночью до 5 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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