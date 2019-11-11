Погода на 12 ноября

На большей части западного региона ожидаются дожди и грозы. По данным РГП "Казгидромет", 12 ноября в Уральске ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут 10 градусов тепла, ночью +2. В Атырау переменная облачность, днем +12, ночью +3. Пасмурная погода ожидается в Актобе. Днем синоптики прогнозируют 9 градусов выше нуля, ночью -3. В Актау малооблачно. Днем ожидается 16 градусов тепла, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.