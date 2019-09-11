По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +8. 26 градусов тепла ожидается днем в Атырау, ночью здесь ожидается дождь и +14 градусов. В Актау будет облачно. Днем +28 градусов, ночью +15. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.