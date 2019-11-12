Погода на 13 ноября

На большей части западного региона ожидается переменная облачность. По данным РГП "Казгидромет", 13 ноября в Уральске ожидается облачная погода. Днем столбики термометров покажут 5 градусов тепла, ночью +2. В Атырау ожидается погода без осадков. Днем синоптики прогнозируют 9 градусов выше нуля, ночью +5. Дождь ожидается в Актобе. Днем столбики термометров покажут 6 градусов тепла, ночью 3 градуса ниже нуля. Теплая погода без осадков ожидается в Актау, днем +14, ночью +4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комменти