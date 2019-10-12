Погода на 13 октября

Дождливая погода сохранится на западе Казахстана. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +2. В Атырау днем ожидается +17, ночью +8 градусов. 15 градусов тепла прогнозируют днем в Актау. Ночью ожидается 12 градусов тепла. В Актобе также ожидается дождь, +14 градусов днем, +8 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.