По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +19. 28 градусов тепла ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Дождь с грозой и 25 градусов тепла ожидаются днем в Актау. Ночью здесь будет до +18 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.