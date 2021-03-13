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Социум

Погода на 14 марта

На западе Казахстана осадков не ожидается. По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 градусов. В Атырау днем 2 градуса выше нуля, ночью до 9 градусов мороза. В Актобе днем 13 градусов ниже нуля, ночью до 24 градусов мороза. 4 градуса тепла днем и 4 градуса мороза ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 14 марта
На западе Казахстана осадков не ожидается.
Погода на 16 февраля
Погода на 16 февраля
По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 градусов. В Атырау днем 2 градуса выше нуля, ночью до 9 градусов мороза. В Актобе днем 13 градусов ниже нуля, ночью до 24 градусов мороза. 4 градуса тепла днем и 4 градуса мороза ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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