По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +10. В Атырау будет облачно. Днем 27 градусов тепла, ночью +14 градусов. В Актау ожидается погода без осадков, +24 градуса, ночью +16. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.