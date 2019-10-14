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Социум

Погода на 15 октября

На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 15 октября в Уральске ожидается переменная облачность и погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +5. В Атырау осадков не ожидается. Днем синоптики прогнозируют 21 градус тепла, ночью +11. В Актобе малооблачно, днем +17, ночью +9. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем синоптики прогнозируют 23 градуса тепла, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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Погода на 15 октября
На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков.
По данным РГП "Казгидромет", 15 октября в Уральске ожидается переменная облачность и погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +5. В Атырау осадков не ожидается. Днем синоптики прогнозируют 21 градус тепла, ночью +11. В Актобе малооблачно, днем +17, ночью +9. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем синоптики прогнозируют 23 градуса тепла, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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