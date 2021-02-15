По данным РГП "Казгидромет", 16 февраля в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем температура воздуха опустится до 17 градусов мороза, ночью составит -25 градусов. В Атырау днем столбики термометров покажут -5 градусов, ночью пойдет снег, -9 градусов. Погода без осадков ожидается в Актобе, днем -12 градусов, ночью -14 градусов. В Актау пройдет снег с дождем, 6 градусов тепла будет днем и 2 градуса тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.