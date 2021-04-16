Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 17 апреля

На большей части западного региона будет солнечно и без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 17 апреля в Уральске ожидается погода без осадков, днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла, ночью температура воздуха составит +9 градусов. Солнечно будет в Атырау, +25 градусов днем, +11 градусов ночью. Днем в Актобе пройдет дождь, +23 градуса, ночью +6 градусов. В Актау без осадков, 20 градусов тепла днем, 8 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при
Кристина Кобина
Погода на 17 апреля
На большей части западного региона будет солнечно и без осадков.
Погода на 17 сентября
Погода на 17 сентября
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 17 апреля в Уральске ожидается погода без осадков, днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла, ночью температура воздуха составит +9 градусов. Солнечно будет в Атырау, +25 градусов днем, +11 градусов ночью. Днем в Актобе пройдет дождь, +23 градуса, ночью +6 градусов. В Актау без осадков, 20 градусов тепла днем, 8 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article