Погода на 17 апреля

На большей части западного региона будет солнечно и без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 17 апреля в Уральске ожидается погода без осадков, днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла, ночью температура воздуха составит +9 градусов. Солнечно будет в Атырау, +25 градусов днем, +11 градусов ночью. Днем в Актобе пройдет дождь, +23 градуса, ночью +6 градусов. В Актау без осадков, 20 градусов тепла днем, 8 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при