По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем температура воздуха опустится до 16 градусов мороза, ночью выпадет снег, -26 градусов. В Атырау также пройдет снег, днем -7 градусов, ночью -13 градусов. Днем ожидается снег в Актобе, столбики термометров покажут -14 градусов, ночью -19 градусов. В Актау температура воздуха составит -2 градуса, днем пройдет снег. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.