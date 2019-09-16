Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 17 сентября в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +10. В Атырау переменная облачность, днем +27, ночью +17. Переменная облачность и 26 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +10. В Актау переменная облачность, днем +27, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.