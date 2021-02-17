Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 18 февраля в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, 16 градусов мороза ожидается днем, 19 градусов мороза ночью. Днем будет облачно в Атырау, - 9 градусов, ночью выпадет снег, -14 градусов. В Актобе пройдет дождь, днем -13 градусов, ночью -17 градусов. В Актау ожидается снег, днем столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза, ночью покажут -6 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.