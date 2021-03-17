Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 18 марта

На большей части западного Казахстана станет теплее, пройдут дожди. По данным РГП «Казгидромет», 18 марта в Уральске синоптики прогнозируют днём дождь, 3 градуса тепла, ночью температура воздуха понизится до -4 градусов. В Атырау днём также ожидается дождь, столбики термометров покажут +10 градусов, ночью -2 градуса. Снег с дождем пройдёт днём в Актобе, столбики термометров повысятся до +2 градусов, ночью опустятся до -7 градусов. В Актау осадков не ожидается, днём +14 градусов, ночью +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
Кристина Кобина
Погода на 18 марта

На большей части западного Казахстана станет теплее, пройдут дожди.

Жители Уральска обеспокоены свисающими с крыш сосульками и снегом (фото)
Жители Уральска обеспокоены свисающими с крыш сосульками и снегом (фото)
По данным РГП «Казгидромет», 18 марта в Уральске синоптики прогнозируют днём дождь, 3 градуса тепла, ночью температура воздуха понизится до -4 градусов. В Атырау днём также ожидается дождь, столбики термометров покажут +10 градусов, ночью -2 градуса. Снег с дождем пройдёт днём в Актобе, столбики термометров повысятся до +2 градусов, ночью опустятся до -7 градусов. В Актау осадков не ожидается, днём +14 градусов, ночью +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article