Погода на 18 марта

На большей части западного Казахстана станет теплее, пройдут дожди. По данным РГП «Казгидромет», 18 марта в Уральске синоптики прогнозируют днём дождь, 3 градуса тепла, ночью температура воздуха понизится до -4 градусов. В Атырау днём также ожидается дождь, столбики термометров покажут +10 градусов, ночью -2 градуса. Снег с дождем пройдёт днём в Актобе, столбики термометров повысятся до +2 градусов, ночью опустятся до -7 градусов. В Актау осадков не ожидается, днём +14 градусов, ночью +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с