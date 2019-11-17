Погода на 18 ноября

На западе Казахстана ожидается погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 18 ноября в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 4 градуса тепла, ночью 5 градусов мороза. Ясная погода без осадков ожидается в Атырау. Днем +7, ночью -8. В Актобе переменная облачность, днем +2, ночью -5. Теплая погода без осадков ожидается в Актау. Днем синоптики прогнозируют 9 градусов тепла, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.