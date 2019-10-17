Погода на 18 октября

На большей части западного региона ожидается тёплая погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет" 18 октября в Уральске ожидается малооблачная погода, днем столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау ясная погода без осадков, днем +19, ночью +8. Переменная облачность и +14 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +5. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь