По данным РГП "Казгидромет", 19 февраля в Уральске ожидается погода без осадков, днем 14 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до -26 градусов. Также осадков не ожидается в Атырау, днем -10 градусов, ночью -21 градус. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность, 16 градусов мороза ожидается днем, -26 градусов ночью. В Актау прогнозируют погоду без осадков, днем -4 градусов, ночью -13 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.