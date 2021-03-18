Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 19 марта

На большей части западного Казахстана ожидаются осадки. По данным РГП "Казгидромет", 19 марта в Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 2 градуса тепла, ночью 2 градуса мороза. В Атырау также обещают снег с дождем, днем +5 градусов, ночью -2 градуса. Дождь пройдет в Актобе, 3 градуса тепла ожидается днем, ночью температура воздуха понизится до -2 градусов. В Актау осадков не ожидается, 10 градусов тепла синоптики обещают днем и до +5 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекоменд
Кристина Кобина
Погода на 19 марта
На большей части западного Казахстана ожидаются осадки.
Погода на 20 февраля
Погода на 20 февраля
По данным РГП "Казгидромет", 19 марта в Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 2 градуса тепла, ночью 2 градуса мороза. В Атырау также обещают снег с дождем, днем +5 градусов, ночью -2 градуса. Дождь пройдет в Актобе, 3 градуса тепла ожидается днем, ночью температура воздуха понизится до -2 градусов. В Актау осадков не ожидается, 10 градусов тепла синоптики обещают днем и до +5 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article