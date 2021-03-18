Погода на 19 марта

На большей части западного Казахстана ожидаются осадки. По данным РГП "Казгидромет", 19 марта в Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 2 градуса тепла, ночью 2 градуса мороза. В Атырау также обещают снег с дождем, днем +5 градусов, ночью -2 градуса. Дождь пройдет в Актобе, 3 градуса тепла ожидается днем, ночью температура воздуха понизится до -2 градусов. В Актау осадков не ожидается, 10 градусов тепла синоптики обещают днем и до +5 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекоменд