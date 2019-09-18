По данным РГП "Казгидромет" 19 сентября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 17 градусов тепла, ночью +12. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +25, ночью +20. Переменная облачность и 22 градуса выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью синоптики прогнозируют 13 градусов тепла. В Актау малооблачно. Днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.