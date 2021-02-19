По данным РГП "Казгидромет", 20 февраля в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров опустятся до -16 градусов, ночью температура воздуха составит 23 градуса мороза. Также осадков не ожидается в Атырау, днем -5 градусов, ночью -16 градусов. В Актобе днем пройдет снег, столбики термометров покажут -15 градусов, ночью -24 градуса. В Актау днем установится теплая погода, +4 градуса, ночью столбик термометра опустится до 6 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.