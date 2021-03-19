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Социум

Погода на 20 марта

На большей части западного Казахстана ожидаются осадки. По данным РГП "Каздиромет", 20 марта в Уральске ожидается снег с дождем, днем 2 градуса тепла, ночью два градуса мороза. В Атырау днем будет облачно, +5 градусов, ночью пройдет снег, столбики термометров понизятся до -2 градусов. Снег ожидается в Актобе, температура воздуха составит -2 градуса. В Актау осадков не ожидается, +11 градусов днем, +4 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Погода на 20 марта
На большей части западного Казахстана ожидаются осадки.
Погода на 17 декабря
Погода на 17 декабря
По данным РГП "Каздиромет", 20 марта в Уральске ожидается снег с дождем, днем 2 градуса тепла, ночью два градуса мороза. В Атырау днем будет облачно, +5 градусов, ночью пройдет снег, столбики термометров понизятся до -2 градусов. Снег ожидается в Актобе, температура воздуха составит  -2 градуса. В Актау осадков не ожидается, +11 градусов днем, +4 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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