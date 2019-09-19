Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 20 сентября в Уральске ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут 17 градусов тепла, ночью +7. В Атырау синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +25, ночью +20. Переменная облачность и 20 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +6. В Актау малооблачно, днем +27, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.