Днем 21 декабря температура воздуха составит -8, -10 градусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", ночью столбик термометра опустится до -13, -15 градусов. Осадков в этот день не ожидается.  