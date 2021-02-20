По данным РГП "Казгидромет", 21 февраля в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров опустятся до -18 градусов, ночью до -30 градусов. Погода без осадков ожидается и в Атырау, 6 градусов мороза прогнозируют днем, 12 градусов мороза - ночью. В Актобе переменная облачность, днем -22 градуса, ночью -30 градусов. В Актау осадков не ожидается, днем 5 градусов тепла, ночью 5 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.