Погода на 22 марта

В некоторых областях западного Казахстана пройдут дожди. Как сообщили в РГП «Казгидромет», 22 марта в Уральске пройдёт снег с дождем, днём -2 градуса, ночью -9 градусов. В Атырау осадков не ожидается, столбики термометров повысятся днём до 5 градусов тепла, ночью опустятся до 2 градусов. Погода без осадков ожидается в Актобе, днём -2 градуса, ночью -9 градусов. В Актау ожидается дождь, 10 градусов тепла ожидается днём, +4 градуса ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.