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Социум

Погода на 23 марта

На западе Казахстана ожидается погода без осадков. По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью -5. До 8 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. В Актау будет ясно. Днем +134 градусов, ночью +4. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем -2 градуса, ночью -12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 23 марта
На западе Казахстана ожидается погода без осадков. 
Сильная метель ожидается в ЗКО
Сильная метель ожидается в ЗКО
По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью -5. До 8 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. В Актау будет ясно. Днем +134 градусов, ночью +4. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем -2 градуса, ночью -12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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