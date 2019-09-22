По данным РГП "Казгидромет", 23 сентября в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 12 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау дождь. Днем столбики термометров покажут +17, ночью 14 градусов тепла. Дождь и 11 градусов тепла днем синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 6 градусов тепла. Лишь в Актау ожидается погода без осадков. Днем +20, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.