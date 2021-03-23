Погода на 24 марта

В Уральске ожидается снег, а в Атырау дождь. По данным РГП "Казгидромет", 24 марта в Уральске ожидается снег. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью +3. В Атырау дождь, днем +10 градусов, ночью +4. В Актау будет ясно. Днем до 15 градусов тепла, ночью +8. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.