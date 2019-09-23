По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла, ночью +3. В Атырау днем до 17 градусов выше нуля, ночью +8. В Актобе днем 10 градусов тепла, ночью +3. +18 градусов днем и +15 ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.