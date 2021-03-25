Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 25 марта

На западе Казахстана ожидается снег. По информации РГП "Казгидромет", 25 марта в Уральске ожидается снег, днем +3 градуса, ночью -3. В Атырау также ожидается снег, днем до 6 градусов тепла, ночью +4. До 10 градусов тепла будет днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 25 марта
На западе Казахстана ожидается снег. 
Как коммунальные службы Уральска очищают городские улицы от снега (фоторепортаж)
Как коммунальные службы Уральска очищают городские улицы от снега (фоторепортаж)
По информации РГП "Казгидромет", 25 марта в Уральске ожидается снег, днем +3 градуса, ночью -3. В Атырау также ожидается снег, днем до 6 градусов тепла, ночью +4. До 10 градусов тепла будет днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article