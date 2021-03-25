Погода на 25 марта

На западе Казахстана ожидается снег. По информации РГП "Казгидромет", 25 марта в Уральске ожидается снег, днем +3 градуса, ночью -3. В Атырау также ожидается снег, днем до 6 градусов тепла, ночью +4. До 10 градусов тепла будет днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.