По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается 14 градусов тепла, ночью +2. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, ночью до +8 градусов. В Актобе облачно, днем +11 градусов, ночью столбик термометра опустится до -3. В Актау будет солнечная погода, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.