По информации РГП "Казгидромет", 26 февраля в Уральске ожидается снег. Температура воздуха днем -14 градусов, ночью -18. -5 градусов днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -18 градусов. В Актау синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Днем температура воздуха составит +5 градусов, ночью -8. Холодно будет в Актобе. Днем столбики термометров покажут -15 градусов, ночью -30. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.