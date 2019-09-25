По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день осадков не ожидается, днем +13, ночью +3. В Атырау днем дождь, до 17 градусов тепла, ночью 7 градусов тепла. В Актобе днем 12 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов. Ясная солнечная погода и 24 градуса тепла днем ожидается в Актау. Ночью +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.