Погода на 27 марта

Снег ожидается на больше части западного Казахстана. По информации РГП "Казгидромет", 27 марта в Уральске переменная облачность, днем +5 градусов, ночью -3. В Атырау ночью ожидается снег, температура воздуха +2 градуса, днем до +5. До 9 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Снег и два градуса тепла днем прогнозируют синоптики в Актобе. Ночью похолодает до -2 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.