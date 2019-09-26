По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем +14, ночью +4. В Атырау переменная облачность, днем 16 градусов тепла, ночью +6. В Актобе солнечно, днем 11 градусов выше нуля, ночью +1. 22 градуса выше нуля днем и +15 ночью в этот день будет в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.