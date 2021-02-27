По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, температура воздуха составит -7 градусов. 5 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау переменная облачность, днем +9 градусов, ночью +5. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.