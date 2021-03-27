Погода на 28 марта

Снег ожидается в Уральске и Актобе. По информации РГП "Казгидромет", 28 марта в Уральске ожидается снег, температура воздуха днем +3 градуса, ночью -3. В Атырау переменная облачность, днем +9 градусов, ночью +1. До 10 градусов тепла ожидается снег в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.