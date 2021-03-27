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Социум

Погода на 28 марта

Снег ожидается в Уральске и Актобе. По информации РГП "Казгидромет", 28 марта в Уральске ожидается снег, температура воздуха днем +3 градуса, ночью -3. В Атырау переменная облачность, днем +9 градусов, ночью +1. До 10 градусов тепла ожидается снег в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 28 марта
Снег ожидается в Уральске и Актобе. 
Погода на 4 декабря
Погода на 4 декабря
По информации РГП "Казгидромет", 28 марта в Уральске ожидается снег, температура воздуха днем +3 градуса, ночью -3. В Атырау переменная облачность, днем +9 градусов, ночью +1. До 10 градусов тепла ожидается снег в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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