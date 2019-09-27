По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +15, ночью +6. В Атырау днем без осадков, 17 градусов тепла, ночью +7. В Актобе днем возможен дожнь, 12 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -2. В Актау днем также ожидается дождливая погода, 22 градуса тепла, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.