Погода на 5 ноября

На западе Казахстана осадков не ожидается. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем +7 градусов, ночью -5. В Атырау будет теплее. Днем здесь прогнозируют погоду без осадков до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 3 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют +10 градусов днем, и +3 градуса ночью. В Актобе ожидается ясная погода, днем +4 градуса, ночью -6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.