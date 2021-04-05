Погода на 6 апреля

В двух областях на западе Казахстана ожидается дождливая погода. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем 8 градусов выше нуля, ночью +3. В Атырау без осадков, днем столбик термометра поднимется до +17 градусов, ночью +11 градусов. В Актобе в течение суток будет идти дождь, днем +9 градусов, ночью +1. В Актау солнечная погоду, днем +14 градусов, ночью +10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.