Погода на 8 апреля

На большей территории западного Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь, +14 градусов, ночью +3 градуса. В Атырау без осадков, 22 градуса выше нуля днем, ночью +8 градусов. В Актобе днем 12 градусов тепла, ночью +1. 22 градуса тепла днем и 11 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.