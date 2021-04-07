Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 8 апреля

На большей территории западного Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь, +14 градусов, ночью +3 градуса. В Атырау без осадков, 22 градуса выше нуля днем, ночью +8 градусов. В Актобе днем 12 градусов тепла, ночью +1. 22 градуса тепла днем и 11 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 8 апреля
На большей территории западного Казахстана ожидается погода без осадков.
Погода на 31 марта
Погода на 31 марта
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь, +14 градусов, ночью +3 градуса. В Атырау без осадков, 22 градуса выше нуля днем, ночью +8 градусов. В Актобе днем 12 градусов тепла, ночью +1. 22 градуса тепла днем и 11 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article