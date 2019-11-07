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Социум

Погода на 8 ноября

Теплая погода сохранится на западе Казахстана. pogoda По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +11 градусов, ночью +8. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +12 градусов, ночью +2. 14 градусов тепла прогнозируют днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла. В Актобе осадков не ожидается. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 8 ноября
Теплая погода сохранится на западе Казахстана. 
pogoda По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +11 градусов, ночью +8. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +12 градусов, ночью +2. 14 градусов тепла прогнозируют днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла. В Актобе осадков не ожидается. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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