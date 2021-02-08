По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем -19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -27 градусов. В Атырау днем -4 градуса, ночью до 12 градусов мороза. В Актобе днем 20 градусов ниже нуля, ночью -25 градусов. 7 градусов выше нуля днем и -2 градуса ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.