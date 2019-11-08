Погода на 9 ноября

Дожди ожидаются в Уральске и Актобе. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +11, ночью +6 градусов. 15 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. В Актау ожидается погода без осадков. Днем +17 градусов, ночью +7. Дождь и 8 градусов тепла прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью здесь похолодает до +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.